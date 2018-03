Album posthume de Johnny Hallyday : Le chanteur demande « pardon »…

Mais alors qu’il est aujourd’hui au cœur d’une bataille judiciaire, nos confrères de BFM TV révèlent les premières indiscrétions sur cet opus. Ainsi, on apprend qu’il est composé de neuf titres, tous en français : trois ballades et six chansons aux sonorités rock’n’roll.

Toujours selon les informations de nos confrères de BFMTV, le thème du deuil y est évoqué… comme celui du pardon. Une chanson adressée à ses enfants, et en particulier à ses aînés, qui ont été déshérités ? Pas vraiment. Ce titre aurait été composé pour sa seule et unique héritière, son épouse Laeticia Hallyday.

A quand la sortie de cet album ?

Ainsi, Pardonne-Moi, Back in L.A. ou encore J’en parlerai au diable, sont quelques-uns des titres qui seront disponibles sur cet opus. Reste à savoir maintenant quand il verra le jour. En effet, Laura Smet et David Hallyday souhaitent désormais un droit de regard sur cet album. Une demande que Laeticia Hallyday a tout simplement refusé, indiquant aux aînés du chanteur :

C’est avec beau­coup de surprise que j’accuse récep­tion de votre lettre. (…) Cette requête (…) prend le ton d’une mise en demeure. Je n’entends pas accéder à cette injonc­tion qui n’est pas fondée. L’inté­gra­lité des droits d’auteur et d’artiste-inter­prète de mon époux m’a été dévo­lue au terme de ses dernières volon­tés.

Laura Smet et David Hallyday ont donc décidé de porter l’affaire devant les tribunaux. La première audience aura lieu jeudi 15 mars… C’est désormais à la justice de trancher.

