Acteur charismatique, Alain Delon en a fait rêver plus d’un. Cela dit, le conte de fée est terminé pour lui. Depuis la disparition de Mireille Darc, l’acteur est quelque peu déprimé et n’est plus lui-même.

Le désenchantement

C’est lors d’une interview accordée à Paris Match qu’il s’est exprimé sur sa solitude. Une vie où tout lui a souri et dont il dresse un bilan plutôt amer aujourd’hui. C’est une vie de solitude que mène Alain Delon dans sa demeure au sein de la forêt du Val de Loire, loin de sa famille.

En réponse à cette interview, son fils, Anthony Delon est revenu pour le site Yahoo sur sa relation avec son père. Des réponses loin d’être édulcorées où il raconte que :

Je pense que la vie lui a repris ce qu’elle lui a donné. La vie lui a tout donné. La beauté. Le succès. Mais quand la vie te donne tout, il faut que tu capitalises. Quand on te donne quelque chose, il faut le rendre. Aujourd’hui, il est seul, il est malheureux… Mais bon, son malheur, on se le creuse soi-même. Ce que je suis en train de dire, c’est que cette violence, ce sentiment d’abandon, ce que tu veux… Il faut s’y confronter.

Ce n’est pas la première fois qu’Anthony Delon n’hésite pas à parler aussi amèrement et froidement au sujet de son père. Entre les deux, la relation n’a jamais été simple mais plutôt conflictuelle suite à ses positions politiques, notamment après avoir souligné la montée du Front National en France.

Suite à plusieurs événements tragiques, Anthony Delon a préféré se désolidariser de son père. Un lien qui semble se dégrader avec le temps.

