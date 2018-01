Alain Delon : “Je quitterai ce monde sans regrets”

“La vie ne m’apporte plus grand-chose. J’ai tout connu, tout vu. Mais surtout, je hais cette époque, je la vomis”, explique Alain Delon à la fin de cet entretien avec Valérie Trierweiler intitulé “Moi, Delon: l’interview de sa vie”.

Ainsi, après être revenu sur sa carrière, le rapport difficile avec sa famille, les femmes qu’il a aimées et les amis qu’il a perdus, le comédien lance :

Il y a ces êtres que je hais. Tout est faux, tout est faussé. Il n’y a plus de respect, plus de parole donnée. Il n’y a que l’argent qui compte. On entend parler de crimes à longueur de journée. Je sais que je quitterai ce monde sans regrets.