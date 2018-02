Affaire Hallyday : Laeticia Hallyday ne se rendra pas au tribunal

Johnny Hallyday a en effet légué la totalité de sa fortune à son épouse et à leurs deux filles, Jade et Joy. Les deux premiers enfants du chanteur sont totalement exclus de la succession et n’auront droit à rien. Le rockeur estimait que ses aînés avaient reçu leur part auparavant et voulait mettre ses deux petites dernières à l’abri du besoin. Surprise d’être ainsi évincée, la fille de Nathalie Baye a choisi la voie médiatique pour faire savoir qu’elle assignait sa belle-mère en justice afin de réclamer sa part de l’héritage.

Une longue bataille juridique

Plusieurs audiences sont d’ores et déjà prévues, dont la première se déroulera le 15 mars prochain, au tribunal de grande instance de Nanterre. Il ne faudra cependant pas compter sur la présence de Laeticia. Mais ce ne sera pas pour éviter de croiser David Hallyday et Laura Smet.

La veuve du Taulier, qui est actuellement à New York en compagnie de ses deux filles, n’a en fait pas le droit de quitter le territoire américain. Étant désormais résidente américaine, où le couple payait ses impôts, elle a l’obligation de rester aux États-Unis jusqu’au mois de juin afin d’être en règle avec les services d’immigration américains. Ce seront donc ses avocats qui la représenteront aux audiences pour défendre ses intérêts.

David Hallyday s’est porté co-demandeur de la procédure de contestation. Il a également montré tout son soutien à sa sœur, comme de nombreux autres artistes, la plupart amis de Johnny Hallyday.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net