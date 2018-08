Adriana Karembeu dévoile le premier cliché trop mignon de sa fille Nina

Ce bébé était particulièrement attendu. Nina est désormais là et sa maman Adriana Karembeu, particulièrement heureuse compte bien le faire savoir.

C’est un simple petit cliché. Mais, c’est le premier depuis la naissance de Nina le 17 août dernier. C’est la première photo partagée par Adriana Karembeu de sa fille avec l’homme d’affaires André Ohanian. En revanche, ne vous attendez pas à découvrir sa petite bouille. Pour l’instant, on découvre seulement le poignet du bébé avec un petit bracelet sur lequel est inscrit son nom et sa date de naissance. Ainsi, la mannequin d’origine tchécoslovaque semble vouloir protéger au moins un peu sa fille pour l’instant.

Côté légende, la jeune maman opte pour un message plutôt classique destiné à remercier les médecins et savourer son bonheur d’avoir sa petite fille.

Un immense merci a Dr. Adrien Gaudineau, Professeur Carbonne, Professeur Isabelle Rouquette, toute équipe de sages femmes et le personnel de la maternité de l’hôpital Princesse Grâce à Monaco pour leur professionnalisme, disponibilité et gentillesse qui m’on permis un accouchement merveilleux. L’arrivée de ma fille Nina, 3,285kg, 54cm le 17 août à 15h19 et déjà tant aimée a été parfait !