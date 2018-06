À 7 ans, Antoine Griezmann demandait des autographes aux Bleus !

C’est une incroyable vidéo qui a fait surface où l’on peut voir Antoine Griezmann âgé de 7 ans demander un autographe à Thierry Henry. Le petit garçon était alors loin de s’imaginer qu’il serait l’attaquant de l’Equipe de France 20 ans plus tard.

Antoine Griezmann a le football et l’équipe de France dans la peau. Si vous en doutiez encore après l’avoir vu encourager les Bleus avec sa fille, découvrez-le à l’âge de 7 ans !

Les 20 ans de France 98

Alors que la Coupe du Monde 2018 en Russie va bientôt commencer, la France est en mode nostalgique. En effet, il y a 20 ans, les Bleus gagnaient la Coupe du Monde à la maison. Didier Deschamps, Zinedine Zidane et les autres s’imposaient le 12 juillet au Stade de France. Parmi leurs supporters, sans doute beaucoup de joueurs actuels. Mais, certains ont les dossiers qui vont avec !

Lundi 11 juin, la chaîne W9 a diffusé un documentaire intitulé Minute par Minute : France 98, le sacre d’une nation. On y voit alors toute l’épopée des Bleus. Toutefois, c’est une courte séquence qui a retenu l’attention des téléspectateurs. En effet, Antoine Griezmann alors âgé de 7 ans, se rend avec un ami à un entraînement des Bleus. Le petit garçon demande alors à ses idoles des autographes sur son ballon. Une petite boule blonde à qui on ne peut rien refuser qui était loin de s’imaginer que 20 ans plus tard, il ferait partie de cette prestigieuse équipe !

Le moment le plus incroyable concerne sans aucun doute Thierry Henry. Alors que ce dernier signe le ballon d’Antoine Griezmann, il désigne celui-ci comme “la relève”. À l’époque, il n’imaginait sans doute pas si bien dire. Reste à voir si le petit jeune pourra lui aussi soulever la Coupe du Monde au mois de juillet….

écrit par David