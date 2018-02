50 Cent à nouveau riche grâce au bitcoin !

Le musicien avait laissé la possibilité à ses fans de payer son album Animal Ambition en bitcoin. Un choix étrange qui à l’époque lui avait rapporté 700 bitcoins. En 2014, la cryptomonnaie valait 657 dollars, ce qui faisait tout de même un total de 460 000 dollars pour le musicien. Et puis 50 Cent a subi de lourdes pertes en 2015, se retrouvant complètement fauché et obligé de se placer en faillite personnelle.

50 cent et les bitcoins magiques

En effet, le musicien avait complètement oublié qu’il possédait cette monnaie. Pourtant, la valeur du bitcoin a entre-temps augmenté de 1500%, s’élevant aujourd’hui à plus de 11 000 dollars chacun. 50 Cent a donc eu la bonne surprise de se retrouver à la tête de plus de 7 millions de dollars subitement. La question est : va- t-il garder ses bitcoins ou les revendre tout de suite ? On connaît déjà la réponse de son banquier.

En attendant un nouvel album, nous retrouverons 50 cent en tant qu’acteur dans le film Criminal Squad le 21 février.

