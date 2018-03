Yara Lapidus, une chanteuse à écouter Indéfiniment

Yara Lapidus a pris le temps pour préparer la suite à Yara, son premier album sorti en 2009. Indéfiniment poursuit le travail entamé par l’ancienne styliste de mode et chanteuse de choc, qui livre un album international, nourri de ses influences libanaises, de son amour de l’Amérique Latine, et surtout de son sens de l’écriture avec onze textes très personnels et sentimentaux qui affolent les auditeurs romantiques. L’amour est le thème qui guide Indéfiniment, avec des titres qui ne trompent pas comme Depuis Toi, le premier extrait, Le plus Doux des Rêves, Un matin sans toi...

Le nouvel album de Yara Lapidus a pour point de départ sa rencontre avec le célèbre compositeur de musique de films Gabriel Yared qui a succombé à sa voix. Leur collaboration a fait naître sur la durée ses onze titres, dont Encor Encor reprenant le thème du film 37°2 le matin et que Yara Lapidus et Gabriel Yared interprètent en duo. Enregistré à Abbey Road, Indéfiniment est un album tout simplement magique où brille la voix élégante de Yara Lapidus.