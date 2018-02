The Scratchophone Orchestra fusionne les genres dans le swing de Plaisir Moderne

Scratchophone orchestra est groupe original d’électro swing qui fusionne les standards jazz samplés avec les musiques actuelles. Entre jazz, electro, swing, électro, on ne sait plus classer leur style, mais le résultat est imparable. Avec The Scratchophone Orchestra, impossible de rester de marbre, on se retrouve emporté dans des rythmes retro-modernes qui font le succès du groupe.

Le Scratchophone Orchestra est composé d’Aurélien Mourocq dit “Le Gitan” (Chant & Clarinette), de Gabriel Bonnin (Violon), de Clément Royo alias Dj Royo (Beats, drums & guitare), et Armand Delaval “Le Baron” (Contrebasse). C’est en live que le groupe prend toute son ampleur avec un set saupoudré de scratchs et rythmé par des beats à la production soignée.

Le Scratchophone Orchestra nous montre avec brio que l’électro swing peut être une musique vivante et sensible… Et sacrément efficace pour faire guincher les foules ! Le public ne s’y trompe pas et leur fait un triomphe.

Le Scratchophone Orchestra a déjà prévu de repartir sur les routes en 2018 pour défendre l’album Plaisir Moderne.

On le découvre avec Mon Héroïne, un clip dans lequel s’affronte les styles de danse dans une battle évoquant West Side Story.