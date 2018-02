Soviet Suprem relance la propagande musicale avec l’album Marx Attack

Ne cherchez pas, aucun groupe ne ressemble à ce projet hors norme, né d’un délire de ses membres : R. Wan et Toma qui trouvent dans ce groupe une respiration festive à leurs carrières respective.

Quand la musique mondialisée n’est plus qu’une soupe insipide qui martèle nos esgourdes a base de boom boom et de slogans bling bling, il est temps de réhabiliter l’Internationale, de libérer la fête et de lâcher les chevaux cosaques dans la sono ! Du hip hop tsigane à la cumbia des Balkans en passant par le dub des steppes, de la chanson rive (extrême) gauche à la sauce sirtaki. Le Soviet : (Toma Feterman de La Caravane Passe et R.Wan de Java) a sorti l’artillerie lourde pour envahir le dancefloor et sabrer le champagne à coups de faucille.

Vladimir, le premier extrait de l’album Marx Attack met la barre très haut et montre l’esprit Groland qui anime ce duo adepte de l’absurde et du troisième degré, mais qui n’en oublie pas de soigner sa musique qui emporte immédiatement l’auditeur.

Après une première campagne de 200 dates pour « L’Internationale » paru en 2014, le Soviet Suprem fait un retour fracassant avec son deuxième album, et un tout nouveau spectacle qui passera dans toute la France et à l’Elysée Montmartre le 17 mai 2018.