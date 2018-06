Samy Thiébault retrouve les racines du jazz avec Caribbean Stories

Le saxophoniste et flûtiste Samy Thiébault est parti explorer les Caraïbes et l’Amérique Latine, aux racines du jazz et des rythmes du monde. Il en revient le 21 septembre avec l’album Caribbean Stories.

Samy Thiébault sortira son nouvel album « Caribbean stories » le 21 septembre prochain ! Le saxophoniste revient aux sources du blues et du jazz, et il est accompagné aux percussions et à la batterie du cubain Inor Sotolongo et Arnaud Dolmen, originaire de la Guadeloupe, du bassiste Felipe Cabrera et enfin de deux guitaristes, riches d’influences allant de Kingston à la Puerto Rico, Hugo Lippi et le martiniquais Ralph Lavital.

Deux ans après Rebirth qui marquait un retour vers ses racines africaines, et une recherche de spiritualité, Samy Thiébault est parti dans des aventures latines et a rencontré de nombreux musiciens sans son périple.

Caribbean Stories ne raconte que cela : un incroyable emmêlement de musiques qui révèle à quel point elles sont sœurs, imbriquées, intriquées. Jazz, calypso, merengue, valse, boléro, chachacha et cent genres tout aussi passionnants.

En découverte, voici le single Calypsotopia. A noter qu’une première date de tournée est annoncée à Paris le 15 novembre au Café de la Danse.