Samuele, l’artiste engagée sort Les Filles sages vont au Paradis…

Cette jeune auteure-compositrice-interprète qui pointe son nez dans le paysage musical a du caractère à revendre et pas la moindre langue de bois. Chanteuse et guitariste québécoise Samuele frappe fort dès l’ouverture de son premier album : “Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent”.

L’album commence par Egalité de Papier, manière d’annoncer la couleur. «Sans cesse bombardée par le même refrain/Si t’es pas bonne à marier fille, t’es bonne à rien/Surveille ton poids, surveille ton langage/Réponds oui papa et reste bien sage», récite avec une fausse naïveté Samuele sur ce manifeste féministe.

Refusant les étiquettes, Samuele préfère la fluidité des idées et des genres à la conformité. En constante ébullition dans ses réflexions et ses propos, sa musique frappe par sa cohérence et la force de textes tels que La Révolte ou La Sortie. A l’instar de Salomé Leclerc ou de Klô Pelgag, Samuele incarne à merveille ces talents féminins venus du Canada qui frappent par leur singularité et la franchise de leurs opinions.

Avec ce premier disque, Samuele trace son chemin avec caractère et talent. Venue du rock, Samuele se tourne désormais vers la chanson blues, et le folk, et fait briller la langue française avec une plume nourrie d’une sensibilité à vif.

La sortie française de l’album “Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent” s’accompagnera d’une vaste tournée française en mars. A ne pas rater si elle passe près de chez vous.