Safari Boat : les plus belles croisières de l’été sont à Paris

Vous ne partez pas en vacances cet été et restez à Paris ? Pas grave, le Safari Boat est là tout l’été et jusqu’en septembre pour vous emmener en croisière dansante sur la Seine le temps d’une soirée. Avec des artistes connus et moins connus, mais qui ont tous à cœur de vous épater. MinuteNews était à une de ces croisières, et on en est encore bercés.

Sur le quai Saint-Bernard, non loin de l’Institut du Monde Arabe, une foule se forme. Malgré la douceur de la soirée, on sent une certaine impatience avant d’embarquer. A quai, le Safari Boat peaufine ses derniers préparatifs avant d’accueillir le public et lâcher les amarres.

La péniche est vaste et propose une scène extérieure sur le pont, à côté d’un bar pour se rafraîchir. Ce 27 juin, le line-up est sexy : Evergreen pour assurer l’ambiance avec un premier dj set. Puis ce sera les lives de Camille et de Minuit. Il fait bon ce soir, et le public a répondu présent, en masse. L’ambiance est joyeuse, on retrouve des amis, on échange autour d’un verre de rosé, et le parcours sur la Seine commence.

Notre-Dame, l’île de la Cité, la Tour Eiffel, Paris est magique, et surtout vu de la Seine. On sort son téléphone pour filmer, prendre des selfies, comme des touristes d’un soir, plutôt très gâtés. Le Safari Boat, aux couleurs végétales, dégage ainsi une énergie estivale particulière. C’est donc un privilège de pouvoir danser et écouter de la bonne musique. Le tout rythmé par les passages sous les ponts mythiques de la capitale.

Traverser Paris en (bonne) musique

Très attendue, Camille assure un mini-concert où elle joue ses titres les plus connus, à la fois dansants et intimistes. Artiste reconnue mais de plus en plus rare, il était exceptionnel de pouvoir l’écouter dans de telles conditions. Parti à 20h30 du quai Saint-Bernard , le bateau Safari Boat reviendra à quai à minuit, peu après la fin du live du groupe pop-rock… Minuit. Pour ne pas se quitter trop tôt, le groupe Borussia assure un dernier dj set. En s’éloignant du Safari Boat, sur le quai, on ressent encore le balancement de la Seine et des musiques qui ont rythmé la soirée.

Pour les prochaines croisières, le Safari Boat accueillera notamment Fishbach et Arnaud Rebotini, ce dernier étant définitivement entré dans la grande musique depuis son travail sur le film 120 battements par minute. A la fois exclusif et ouvert, détendu et rigoureux, le Safari Boat n’a pas fini d’embarquer ses passagers dans des aventures musicales, sur le romantique cours de la Seine. A ne manquer sous aucun prétexte !