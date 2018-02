Part Time Friends n’a plus peur de rien avec Born To Try

Part Time Friends sort son nouvel album Born to Try le 30 mars. Un disque qui devrait apporter sa consécration à ce duo qui sait comme personne ciseler les plus belles mélodies pop du monde.

On avait découvert les Part Time Friends avec un disque frais et charmant, véritable petit miracle pop, appelé Fingers Crossed. Les voici déjà de retour, avec une musique plus affirmée, qui abandonne le folk pour des synthés venus soutenir la voix tendre de Pauline.

Part Time Friends n’a pas son pareil pour pondre des singles qui procurent un bien être immédiat, comme Art Counter, Here We are, ou le nouveau Ghost Away. Avec ce nouveau titre, Part Time Friends annonce qu’il a grandi, et n’a plus peur de rien, des fantômes en particulier.

Ils sont deux, Pauline et Florent et on savoure leur pop intrigante qui mêle à la fois anglais et français. La musique des Part Time Friends repose sur un délicat équilibre qui fait toute la différence, et qui transparaissait déjà à l’époque où ils testaient leur écriture au gré de nombreux concerts dans les bars et tremplins parisiens. Aujourd’hui, ils remplissent le 20 mars le Café de la Danse, et leur nouveau single se déguste sur les ondes.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour ce duo d’amis à temps partiel, mais de musiciens à temps complets, artisans de leur succès grâce au brio qui entoure chaque titre minutieusement arrangé dans un studio du Pays de Galles. Ghost Away, voilà le nouveau titre à glisser dans sa playlist.