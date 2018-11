Oui Oui Oui triple notre bonheur avec la sortie de son premier album Ok Ok

Découverte l’année dernière des iNOUïS du Printemps de Bourges en 2017, Oui Oui Oui sort son premier album Ok Ok, à découvrir avec le clip de My Dear.

À la croisée du blues et de l’indie rock

Manon, Arthur et Jacques évoluent dans un univers dream-pop à la croisée du blues et de l’indie rock, où la nostalgie, la richesse et parfois la légèreté des compositions, font l’effet d’une gourmandise addictive. Chez Oui Oui Oui, les voix, le beat des machines, les synthés, la guitare et le violoncelle se mêlent et s’entremêlent pour un résultat qui vous rappellera sans doute les Anglais de Metronomy, ou les Américains d’Au Revoir Simone.

Dans Oui Oui Oui, on retrouve Manon Rudant au violoncelle et au chant, Jacques Vanel à la guitare, et Arthur Delaval aux claviers, chants et boites à rythmes. On peut déjà entendre My Dear, le premier extrait de leur premier album.