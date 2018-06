Noroy sort un tube électro parfait : Thinking

Originaire de Caen, Noroy est de cette jeune génération de talents 100% made in France. multi-instrumentalistes et chanteurs, Clément Mouillard et Brice Lebel sont collègues de scène, mais surtout amis à la vie et cela aide évidemment à avoir la même vision artistique.

Noroy qui fait assurément parti de ces nouveaux visages de la scène musicale électronique française sur qui il faut compter. La preuve avec leur premier single Thinking que l’on découvre avec une vidéo tournée en live au Château de Caen.

Leur premier single Thinking distille une pop suave combinée à une électronique rutilante, qui se retient dès la première écoute.

Dans la lignée d’artistes comme Madeon, Disclosure, ou Odesza, Noroy n’hésite pas à piocher dans le répertoire pop et électronique pour créer son propre univers. En attendant, on écoute Thinking, et on le glisse dans sa prochaine playlist avant de partir en vacances.