NOLA French Connection Brass Band et ses rythmes imparables à découvrir !

Nola French Connection a formé son brass band à la Nouvelle Orléans il y a deux ans, et depuis ne cesse d’émerveiller le public par la puissance de ses rythmes et son énergie imparable. La fanfare sort son premier album dans quelques jours.

Avec le Nola Brass Band, on se retrouve immédiatement propulsé à une soirée Rue Bourbon à New-Orleans ! Leur musique diffuse de la moiteur et du groove. Les neuf musiciens du Nola French Connection Brass Band, formation inspirée, comme son nom l’indique, des fanfares de La Nouvelle-Orléans, mêlent hip-hop, funk et jazz avec puissance et agilité.

Leur premier album met en valeur les cuivres et des sons proches du funk et du hip hop, modernisant l’héritage des fanfares avec brio. Se focalisant sur le jeu d’ensemble et avec le défi de jouer et de transmettre le plus fidèlement possible la musique des second lines néo-orléanaises, Nola French Connection Brass Band met immédiatement l’auditeur à l’aise et l’emporte en quelques notes.

On vous conseille d’écouter leur premier album dès le 21 septembre, et d’aller les voir les 15/16 octobre à Paris à La Boule Noire, puis en tournée dans toute la France.