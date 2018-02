Max Day le nouveau souffle pop de la variété française

C’est un artiste incroyable qui a commencé à voir le jour là où on ne l’attendait pas. Max Day, fan de Michel Berger et des Beatles, est un jeune doctorant en philosophie, passionné de métaphysique et d’histoire de l’art. Une philosophie de la vie moderne qu’il a sans doute essayé de retranscrire dans ses musiques où les désillusions et les déceptions féminines sont traitées sous divers angles.

Pour marquer le coup lors de la sortie de son EP le vendredi 16 février, le chanteur a donné son premier concert au Bus Palladium le même jour et le résultat est sans appel.

Une première

Au fur et à mesure que les notes se jouent, on reconnaît des influences anglo-saxonnes et françaises sur lesquelles on se laisse facilement entraîner dans ce melting-pot électro, aux tendances pop-rock.

Le beat est dynamique, ça saute dans tous les sens et le bonhomme en fait de même avec sa superbe énergie sur scène. Ses musiciens ne perdent pas de leur bonne humeur, ils aiment ce qu’ils font et ça se sent. L’artiste n’en démord pas et pour un premier concert il arrive à transporter le public comme s’il en avait l’habitude.

Un nouveau souffle

La pop n’effacera pas le côté poétique, une mélodie souvent entraînante et légèrement planante dans les morceaux. On parle déjà de pop française et c’est plutôt vrai car quand nous, commun des mortels, nous nous amusons à traduire les chansons anglaises, on s’aperçoit (très) vite que c’est kitsch et léger. C’est tout le contraire des chansons de Max Day dans lesquelles il fredonne des vers d’amoureux, très second degré (ou pas), sur une instru riche et piquante. Le tout passe à merveille !

C’est assez étonnant quand on se surprend à danser avec nonchalance et légèreté sur des paroles telles que :

[… ] parfum de lilas blanc, cerise et grenade t’emportent dans un son [… ]

Bref, on en sort un peu hébété avec un petit sourire amusé, ne sachant pas trop ce qui vient de se passer.

Un jeune artiste plein de vitalité qui a des messages et des choses à transmettre dont on sent un avenir prometteur. Si vous ne savez pas encore qui il est et ce qu’il fait, on vous laisse ici le clip de son premier EP, Sexy sensible à regarder et à écouter sans modération.