Mariama entre les gouttes avec l’excellent Raindrops

La chanteuse Mariama est de retour en octobre avec son second album Love, Sweat and Tears. On découvre le premier extrait : Raindrops en vidéo.

Aujourd’hui, onretrouve la belle chanteuse Mariama avec un titre beau à pleurer : Raindrops. Artiste-compositrice née en Sierre Leone et ayant grandi en Allemagne, Mariama dévoilera son second album Love, Sweat and Tears en octobre prochain.

Son instrument de prédilection est une guitare, une guitare ayant appartenu à sa mère et qu’elle découvre chez ses grands-parents. Grâce à cette guitare qu’on pourrait presque croire magique, elle crée une soul chaleureuse et colorée qui, servie par une voix de miel, est un véritable bonheur pour les oreilles. On pense ainsi à Yaël Naïm dont elle a assuré quelques premières parties, mais aussi à Ayo, à Adele, même si la musique de Mariama est encore plus dansante.

Voici Raindrops, première vidéo que Mariama nous offre pour nous présenter son deuxième album réalisé par Manuel Schlindwein (Selah Sue, Patrice, Akua Naru, Cody Chesnutt..) et qui sortira à l’automne prochain.