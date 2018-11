Manu Katché revient à la musique pop avec l’album The Scope

Mâtinant son jazz de mélodies pop et de notes de soul, Manu Katché est de retour le 01/02/2019 avec l’album The Scope qui synthétise toutes ses influences musicales.

Manu Katché explore la formule du quartet en enregistrant The Scope avec un compagnon de longue date à la basse: Jérôme Regard (qui sait s’adapter à tous les contextes : jazz, pop, rock… et qui a joué avec Michel Legrand, Jan Garbarek, Louis Winsberg…), le guitariste Patrick Manouguian, qui accompagne aussi bien des grands noms du jazz (Dee Dee Bridgewater, Minino Garay, Didier Lockwood…) que de la variété française (Bernard Lavilliers, Florent Pagny…) et le réalisateur de l’album et pianiste Elvin Galland..