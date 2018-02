Mansionair plane avec le tube électrio Astronaut (Something about your love)

Mansionair est déjà de retour avec un titre imparable. Le trio australien poursuit son succès avec son nouveau clip Astronaut (Something about your love)

Cette semaine, direction l’Australie pour vous présenter le groupe Mansionair et leur titre Astronaut (Something About Your Love) qui devrait vite atteindre des millions de fans comme tous les précédents titres du groupe.

Mansionair est un trio originaire de Sydney qui a été pris sous l’aile du groupe CHVRCHES qui a produit leur premier EP sous son label Goodbye Records. Cet automne, Mansionair ouvre d’ailleurs en première partie de CHVRCHES sur de nombreuses dates de leur tournée américaine et anglaise. De quoi les faire entrer dans la cour des grands !

Leur premier tube « Hold me down » sorti il y a trois ans a généré des millions d’écoutes sur Spotify et YouTube ! Les garçons ont également partagé la scène avec London Grammar, Florence & The Machine, Alt-J ou encore BANKS, dévoilant au public ses ballades lumineuses et contemplatives aux rythmes toujours dansants.