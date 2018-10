Mansionair en douce apesanteur avec son tube Falling.

À la suite de ce premier succès, ils ont pu se produire durant l’année 2015 en première partie des plus grands groupes de musique indie, pop et / ou électro du moment, Chvrches, London Grammar, Florence and the Machine, Alt J etc.

Dans cette nouvelle chanson, intitulée Falling, le trio australien propose un titre à la fois doux, enchanteur, éthéré, et apaisant. Le texte de la chanson nous évoque la solitude, la nostalgie et ces sentiments qui se mêlent et s’entremêlent à l’absence, à la distance, comme une complainte électro pop des temps modernes.