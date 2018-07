Macy Gray présente son 10ème album, Ruby, avec un irrésistible single d’été : Sugar Daddy.

Le 7 septembre, nous pourrons découvrir Ruby, dixième album de la chanteuse de soul Macy Gray qui a déjà dévoilé un premier extrait : Sugar Daddy. Dans le clip, Macy Gray, pleine d’humour, se moque des Sugar Daddy et prend la pose. Le clip s’inspire du film “Lady Sings The Blues” sorti en 1972, et dans lequel Diana Ross incarnait la légendaire Billie Holiday. Pour l’anecdote, c’est Evan Ross, le fils de Diana Ross qui joue dans la vidéo le rôle du “méchant”.

Rappelons que Macy Gray a déjà vendu 25 millions d’albums de par le monde. Avec Ruby, le chanteuse américaine continue de malaxer brillamment soul, pop et hip-hop. Et nous laisse le coeur et les jambes en vrac. Pour ce disque, Macy Gray s’est entourée du guitariste Gary Clark, Jr. et des producteurs Tommy Parker Lumpkins (Janet Jackson, Justin Bieber, Kelly Rowland), Johan Carlsson (Michael Bublé, Maroon 5), Tommy Brown (Jennifer Lopez, Ariana Grande). A noter que Macy Gray donnera un concert en France le 07 novembre à Paris à la Salle Pleyel