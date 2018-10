Lukas Ionesco, un voyage musical entre Paris et le Texas

Quand il ne revêt pas sa parure d’acteur notamment chez Larry Clark, le jeune homme se mue en chanteur. Il nous revient aujourd’hui avec un clip nommé Burning Inside, enregistré à New York en pleine séance d’enregistrement.

Ce titre est extrait de son EP à paraître Paris Texas, dont la date de sortie est prévue pour 2019. Après s’être essayé au punk et avoir vendu des K7 sous le manteau, Lukas Ionesco s’est envolé aux Etats-Unis, pour y composer de nouveaux morceaux.

Du grunge au folk, Lukas Ionesco, que l’on découvert comme acteur de cinéma chez Larry Clark (The Smell Of Us), poursuit sa route, entre cinéma et musique, et se révèle comme jamais encore avec le clip de Burning Inside qui raconte les tourments adolescent d’une jeune homme qui se lance dans la vie.