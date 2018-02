Louis Arlette sort son premier album Sourire Carnivore. Portrait d’un des plus originaux talents de la nouvelle scène française

Mettant à profit son expérience acquise durant de longues années en studio et sur scène au contact de groupes cultes et entre autres avec Air, Louis Arlette exprime son talent de mélodiste et de poète au sein de son premier album, Sourire Carnivore, qui sortira en octobre prochain. C’est seul sur scène et accompagné de son Fender Rhodes que l’artiste dévoilera son univers musical cosmique partagé entre pop, musique électro-industrielle et chanson française.

Un des plus beau album de pop du moment

Louis Arlette a partagé l’enregistrement de son premier album, Sourire Carnivore, entre son studio (Le Bruit Blanc) et le studio du groupe AIR (studio de l’Atlas), en compagnie du batteur Julien Boyé (Gush, Nouvelle Vague), du guitariste Daniel Jamet (membre fondateur de La Mano Negra, Gaëtan Roussel et Saez). Le luxe suprême : avoir pris son temps. « Je me suis donné les moyens de pouvoir aboutir un morceau, le terminer, me rendre compte qu’il y a un problème dedans et tout refaire, tout ré-enregistrer autant de fois que nécessaire.» Cet album, Louis, l’a mixé lui même au studio de l’Atlas et en a confié le mastering à Antoine « Chab » Chabert. « Il y a des morceaux « bénis », qui se font tout seuls. D’autres où c’est un combat, parfois une souffrance absolue. » Le résultat est là, Sourire Carnivore est sans nul doute l’un des plus beaux albums de pop du moment. On peut le découvrir avec la vidéo de Sourire Limpide.