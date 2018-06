Lou Di Franco, la pop salée du single Dans Les Vagues

Lou Di Franco est une chanteuse à part. Venue en France en échange Erasmus, cette musicienne originaire de Sardaigne s’est finalement installée chez nous pour y mener une carrière de musicienne qui manie notre langue avec un raffinement rare et une bonne dose de talent.

Son premier album Le Goût des Mots lui a permis de rencontrer un public, en étant diffusée sur France Inter et en multipliant les concerts. On la retrouve cet été avec le titre Dans Les Vagues, avec ses mots magnétiques et sa poésie féministe. Lou Di Franco joue une musique subtile, mélangeant pop, rock et soul incrusté dans une solide ambiance jazz.

Les paroles nous plonge au cœur de la Méditerranée, où Lou puise son inspiration, au plus profond de ses racines, la Sardaigne, là où les mots chantent, même sans musique. Un léger accent aux voyelles ouvertes se fait entendre. Une écriture solaire, et tendre, fait de Lou Di Franco l’un des talents actuels de la chanson les plus ensorcelants. A écouter avec Dans les Vagues et à ne pas rater en concert.