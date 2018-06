Les Part-Time Friends rejouent Very Bad Trip avec Born To Try

Pour leur nouveau clip Born To Try, le duo Part-Time Friends a franchi l’Atlantique pour une virée et un mariage à Las Vegas. Un clip à découvrir sans attendre.

Sous l’influence anglophone, le duo Part-Time Friends nous offre une musique pop-folk électrique tour à tour aérienne, acoustique, exotique et sans contrainte. Leur amitié très forte et parfois litigieuse est la source de ce nom de scène.

On a découvert leurs voix tendres et chaleureuses avec leur premier single choisi pour la campagne publicitaire mondiale de Citroën, Here We Are. On les retrouve aujourd’hui avec le clip de Born To Try. Direction Las Vegas, où les Part-Time Friends, alias Florent et Pauline, célèbrent les dix ans de leur rencontre et le lancement de leur groupe.

Leurs aventures les conduisent jusqu’à se marier, et cela donne un clip qui oscille entre kitsch et pop pour un tube imparable, que l’on voudrait chanter à tue-tête toute la journée : Born To Try !