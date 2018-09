Jade Bird incarne la relève du rock anglais avec Uh Huh

Après Lottery et la sortie de son maxi Something American, la jeune londonienne est de retour avec titre de rock imparable et puissant : Uh Huh.

Comme ses modèles Patti Smith et Cat Power, Jade Bird se rêve en femme forte et engagée. Âgée de 20 ans, Jade Bird est en pleine écriture de son album et sort un premier single énergique de pur rock & roll qui évoque Janis Joplin et Led Zeppelin.

Il s’appelle Uh Huh, et il a été écrit en pensant à un ex, qui ne lui a visiblement pas laissé de bons souvenirs, vu le niveau d’énervement de la jeune femme perceptible dans sa voix. Autres influences, Jade Bird avoue avoir beaucoup d’admirations pour Mazzy Star, les Smiths, Bruce Springsteen, Neil Young et Bob Dylan.

Avant d’entendre la suite, on pourra aller l’écouter à Paris le 12 novembre pour un concert qui aura lieu au Pop du Label.