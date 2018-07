Ibrahim Maalouf toujours plus créatif avec son nouvel album Levantine Symphony N°1

Pour sa Levantine Symphony N°1, le trompettiste Ibrahim Maalouf prouve une fois de plus ses qualités de créateur et de chef d’orchestre. Sur cette création, il convoque son groupe historique composé de François Delporte, Frank Woeste, et Stéphane Galland, un orchestre symphonique, le Paris Symphonic Orchestra, un chœur d’enfants, la Maîtrise des Hauts de Seine et un ensemble de cinq trompettes microtonales.

Levantine Symphony N°1 vaut le détour, il s’agit d’une symphonie ambitieuse à la fois musique classique, œuvre de jazz moderne et d’inspiration world, qui rassemble et unifie les cultures musicales du Levant sous un même hymne. Un court extrait montre l’intensité de cette symphonie.

Les plus chanceux pourront la voir en concert les 18 et 19 janvier à Paris à la Seine Musicale