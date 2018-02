Hommage à Johnny aux Victoires de la musique : L’énorme gaffe de Maxim Nucci !

Johnny Hallyday, mort dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier, a laissé derrière lui ses proches et sa famille, tous anéantis. Parmi les personnes les plus touchées par cette disparition, figure notamment Maxim Nucci. Ces dernières années, le musicien a en effet côtoyé de près l’idole des jeunes. En effet, il a composé et réalisé son album De l’amour, en 2015 et a également travaillé sur l’album posthume de la star avec Laeticia Hallyday.

Alors, tous les téléspectateurs s’attendaient à le voir lors de la cérémonie des Victoires de la musique 2018, ce vendredi 9 février. Car l’événement était placé sous le signe d’un hommage à Johnny Hallyday.

Maxim Nucci, tête en l’air ?

Ainsi, dès le début de la soirée, les musiciens du rockeur ont joué Toute la musique que j’aime puis Florent Pagny et Slimane ont repris en duo Requiem pour un fou. Enfin, une vidéo retraçant les performances de la star, de ses débuts à la fin, a été diffusée dans la salle.

Et si Yarol Poupaud, guita­riste du chanteur, était bien présent sur scène tandis que Sébastien Farran, son manager, avait pris place dans les premiers ranges, où était donc Maxim Nucci ?

D’après nos confrères du Parisien, le chanteur et musicien s’est trompé de salle ! Et avec la neige qui tombe actuellement à Paris, il a eu bien du mal à réparer son erreur…

Les conditions climatiques ont joué un vilain tour à Maxim Nucci. Le guitariste, et ami de Johnny Hallyday, devait participer à son hommage, mais il s’est trompé de salle et est parti vers le Zénith de Paris et a manqué le début.

Écrivent-ils dans les colonnes de leur journal ce 10 février.

Voilà donc pourquoi l’artiste de 38 ans n’a pas pu rendre hommage à son défunt ami aux côtés des autres musiciens.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Potins.net