Ginkgoa met le jazz et l’électro en fusion avec “One Time”

Mélangeant jazz, swing et électro racée, Ginkgoa a trouvé la formule, pleine d’énergie, pour se faire connaitre et défendre au passage la cause féministe. Le groupe constitué de Nicolle Rochelle et Antoine Chatenet est de retour le 15 juin avec son EP One Time.

Porté par la voix de Nicolle Rochelle, connue pour avoir tenu le premier rôle du spectacle de Jérôme Savary consacré à Joséphine Baker, Ginkgoa nous offre une transe musicale imparable qui provoque danse, fourmi dans les jambes et sourire aux lèvres. Ginkgoa n’en oublie pas la cause des femmes et entend bien faire bouger les lignes politiques en musique. Ainsi, le clip de One Time mélange des images de vieux films américains dans le but de dénoncer le regard du cinéma hollywoodien sur la femme.

L’irrésistible formule de Ginkgoa repose sur des compositions fortes interprétées en toute liberté avec une énergie débordante. Après deux singles, De New York à Paris qui est devenue la musique de la pub Rochas, et Boy Bounce qui s’est taillé un beau succès sur le web, le groupe sort le 15 mai son premier maxi One Time.