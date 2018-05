Ghern ne veut pas en finir avec la pop

En finir avec toi donne le ton. Ghern parle de sentiments, de quotidien, et l’illumine de mĂ©lodies frappantes, d’arrangements soignĂ©es, avec des touches de new-wave et des montĂ©es Ă©lectriques. EntourĂ©e d’une belle Ă©quipe chevronnĂ©e comme Fred Lefranc (Natas Loves You, L’Effondras, Baden Baden…), Gautier Vexlard Ă la batterie (Talisco) et de Lola Frichet (Pogo Car Crash Control), Ghern montre avec son maxi Fortune toute l’étendue de son talent et sa grande sensibilitĂ© musicale.

Voix et cĹ“ur Ă nu, Ghern se dĂ©voile et dĂ©balle. En se rĂ©fugiant le plus souvent possible dans sa bulle crĂ©ative, Jerome Ghern continue d’aiguiser son art en solo et partage ses chansons et vidĂ©os sur Youtube, Ă l’unitĂ©.

On plonge dans ses histoires, on suit ses espoirs, ses craintes. Fortune est le journal d’un jeune homme d’aujourd’hui, travaillé d’obsessions, et nourri d’influences musicales qui penchent vers la pop française à la Etienne Daho ou vers le meilleurs de l’indie anglaise.

Pour découvrir cette voix à part, on vous conseille de mettre votre casque sur vos oreilles et d’écouter En Finir avec toi. Ce sera pour Ghern le début de la Fortune.