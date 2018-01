Framix anticipe en musique avec Stronger

Depuis bientôt près d’une vingtaine d’années, Framix poursuit sa carrière avec brio et beaucoup d’originalité. C’est bien simple, il est inclassable, et tous ses disques sont de couleurs musicales différentes.

Pour ce début d’année, c’est avec un single nommé Stronger qu’il nous revient, et une vidéo qu’il a minutieusement concoctée, au prix, on imagine, d’heures de patience. Véritable bricoleur de sons, Framix revient donc avec ce titre inclassable. Framix s’amuse avec les genres et les codes.

Savant mélange de folk, pop, reggae, ce nouveau titre nous balade une fois encore dans l’univers singulier du garçon. Comme toujours, François Michel, car tel est son nom lorsqu’il n’est pas sur scène, distille derrière l’apparente légèreté de ses mélodies des propos sur le monde qui l’entoure.

Cette fois-ci, l’affaire est un peu moins colorée, un peu plus sombre, voire même apocalyptique. Stronger est un avertissement au monde en danger, un appel au changement, sur fond d’hommage au rock steady des années 60, mais avec une production bien actuelle. Que voulez-vous, Framix est un original.