Féloche confie son clip de Crocodiles à Yolande Moreau

Féloche poursuit sa route endiablée avec Chimie Vivante, son troisième album, et nouvel ovni. À mi chemin de l’électro, de la chanson et du rock-steady sauvage, il décale tous les genres avec une énergie folle… “Chimie Vivante” est beaucoup plus électro que les premiers albums, comme en atteste Crocodiles et son clip réalisé par Yolande Moreau qui met en image l’univers si particulier de Féloche.

Lui, c’est un musicien migrateur, il se pose sur scène avec allégresse pour faire prendre à sa Chimie Vivante de flamboyantes couleurs. Avec son énergie débordante, sa fantaisie jubilatoire, sa mandoline insolente, il offre avec générosité sa musique en partage, un large sourire aux lèvres.

Une musique bohème, ouverte aux autres et au monde, ivre plus que jamais de liberté et d’une folie douce plus que contagieuse. Pour les parisiens, on vous conseille d’aller l’écouter le 13 septembre au Café de la Danse.