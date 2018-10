Encore un nouveau record pour Johnny Hallyday

Johnny Hallyday est décédé depuis bientôt une année mais il est toujours bien vivant dans le cœur de ses fans. La preuve avec la sortie de l’album posthume de l’artiste intitulé Mon pays c’est l’amour. Cet opus comporte dix chansons et un interlude instrumental. On entend bien évidemment le chanteur et la voix est parfaite, sonore et transparente comme toujours. Or, l’album était particulièrement attendu.

Un album très attendu

Il faut en effet savoir que l’album était déjà disque de patine avant sa sortie grâce aux précommandes : 300 000 albums avaient été vendus avant même sa sortie dans les bacs ! Et en une semaine, les chiffres sont impressionnants car on parle très exactement de 780 177 exemplaires. Un véritable record.

La maison de disques Warner Music a même du mal à y croire. En effet Thierry Chassagne, le patron de Warner Music, s’est exprimé en expliquant la chose suivante : « C’est le meilleur démarrage sur une semaine de ventes dans l’histoire de la musique en France, le dernier record étant détenu par Johnny Hallyday lui-même en 2002 avec 305.634 albums vendus. »

Un nouveau record

D’ailleurs, il a ajouté que l’industrie du CD qui ne se porte pas forcément bien ces dernières années connaît un nouveau souffle grâce à cet album. C’est tout simplement inattendu même si la maison de disques s’attendait tout de même à un joli succès avec ce dernier opus de l’immense star Johnny Hallyday.

Dans cet album Mon pays c’est l’amour, Johnny Hallyday abordait des thèmes auxquels il tenait tout particulièrement à l’instar de la mort, la rédemption, la prison ou encore l’amour. Il comptait le défendre sur scène lorsqu’il l’a travaillé mais malheureusement, la maladie a eu raison de lui. Cet album est donc en train d’entrer dans l’histoire… et ce n’est pas franchement étonnant n’est-ce pas ! Après tout, c’est quand même Johnny Hallyday !