Dolores O’Riordan : la voix hors norme du groupe The Cranberries s’est éteinte

Dolores O’Riordan, la chanteuse de The Cranberries, est décédée « soudainement » lundi 15 janvier, à l’âge de 46 ans.

We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

La chanteuse rock irlandaise, qui écrivait les textes du groupe, « était à Londres pour une courte session d’enregistrement », selon son agent, Lindsey Holmes Publicity, dans un communiqué. Celle-ci, sans préciser les causes de sa mort, a ajouté :

Les membres de sa famille sont dévastés par cette nouvelle.

Le président irlandais Michael Higgins lui a rendu hommage en affirmant qu’elle et son groupe « ont eu une immense influence sur la musique rock et pop en Irlande et à l’étranger ».

Au lendemain de l’annonce de son décès, les causes de la mort demeurent toujours inconnues.

Des tubes et des polémiques

Dans les années 1990, Dolores O’Riordan a marqué toute une génération par sa voix incroyable, tantôt douce, tantôt rugissante. En effet, on se souvient de ses vocalises dans les tubes Linger, Zombie ou Dreams. Des chansons sorties dans les années 1990 et qui ont fait feront le succès des Cranberries.

Or, la chanteuse s’est également fait connaître pour ses prises de positions parfois polémiques. Ainsi, en 1993, elle a écrit Zombie après la mort de deux garçons dans un attentat de l’IRA, l’armée révolutionnaire irlandaise. Un cri de colère symbole de son engagement contre la guerre civile faisant rage en Irlande depuis la fin des années 1960. Mais qui a également signé une controverse en Irlande. En effet, le morceau est sorti au moment même où un cessez-le feu fut signé et que la guerre civile s’est arrêtée. De nombreuses voix s’étaient alors élevées pour lui reprocher d’attiser le conflit.

En outre, sa position anti-avortement et ses déclarations dans lesquelles elle se dit favorable à la peine de mort « dans certains cas » ont également choqué l’opinion publique. Ainsi que ses nombreuses déclarations envers les féministes :

Pour moi, c’est quelque chose pour les filles qui se sont fait plaquer trente fois dans leur vie. Et qui décident que les hommes sont tous des ordures.

Comme l’a rappelé Le Monde dans un article publié en 2005.

Enfin en 2014, Dolores O’Riordan avait fait parler d’elle. En effet, elle avait fait les gros titres des tabloïds après avoir agressé une hôtesse de l’air pendant un vol de New York vers l’Irlande. Après ce coup d’éclat, les médias avaient révélé qu’elle avait été diagnostiquée bipolaire.

Un succès toujours au rendez-vous

Malgré ces polémiques, selon le site officiel de The Cranberries, le groupe a vendu plus de 40 millions d’albums. L’album No Need to argue, sorti en 1994, s’était classé numéro un en Australie, en France et en Allemagne. Et numéro 6 aux Etats-Unis.

Par ailleurs, le succès continuait d’être au rendez-vous quinze ans après. Les concerts du groupe, reformé en 2009, après une pause de six ans, affichaient complets. Le rappeur Eminem avait également samplé Zombie, dans sa chanson baptisée In my head et sortie fin 2017.