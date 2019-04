Dick Rivers est mort : le rock français en deuil

C’est un vrai coup dur pour le monde du rock français. Après le décès de Johnny Hallyday survenu le 5 décembre 2017, Dick Rivers est mort à l’âge de 74 ans a-t-on appris ce mercredi par son manager, via Twitter.

J’ai la grande tristesse de vous annoncer que Dick Rivers @riversdick est décédé cette nuit des suites d’un cancer. Nos très affectueuses pensées à son épouse Babette ainsi qu’à toute sa famille.

Un artiste hors norme

Triste nouvelle. Dick Rivers est mort ce mercredi des suites d’un cancer.

Hervé Forneri, de son vrai nom, est devenu célèbre après avoir monté le groupe « Les Chats sauvages » avec des copains de lycée. Le succès est immédiat. Leur chanson « Twist à Saint-Tropez » demeure l’un des titres phares.

Mais au bout d’un an seulement, Dick Rivers décide de se lancer en solo. Il s’impose rapidement en tête du hit-parade avec des titres tels que Va t’en va t’en et Viens me faire oublier. Avec 55 ans de carrière, Dick Rivers a incontestablement participé à la popularisation du rock’n’roll en France. Le crooner a sorti plus de 30 albums et enregistré des dizaines de duos, notamment avec Johnny Hallyday et plus récemment, avec Julien Doré.

Le chanteur à la voix si reconnaissable est aussi un grand fan de Gene Vincent et de Elvis Presley. Surnommé le “chanteur à la banane”, Dick Rivers a aussi été acteur. Il joue pour la première fois en 1999 dans La Candide Madame Duff de Jean-Pierre Mocky. Plus récemment, il a tourné dans le court-métrage Mi-temps avec Manu Payet et Bruno Solo en 2017.

Homme à multiples casquettes, Hervé Forneri a aussi écrit deux ouvrages, Complot à Memphis (1989) et Texas Blues (2001). Il s’est essayé à l’animation radio pour France Bleu ou même à la télévision sur Paris Première.

Côté vie privée, l’artiste a un fils unique, Pascal, né en 1965 de son union avec Micheline Davis, sa première femme. Puis il rencontre Monique, une productrice surnommée Mouche, avec qui il restera marié treize ans et adopte Natala, la fille de sa compagne.