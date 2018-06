Dalton John joue et gagne au Loto

Comme Dj, Dalton John de son vrai nom Maynard Lumembo a déjà joué dans nombre de soirées parisienne. Mais c’est désormais à 24 ans à sa carrière d’artiste qu’il se consacre. Signé sur le label Roy Music, Dalton John est marche vers son premier album auquel il travaille.

Son premier Ep Ready To Go sorti en Juin 2017 était composé de quatre titres forts, lesquels marient les genres en les fondant à la texture de son propre son. Il revient en ce mois de juin avec le single Loto qui mélange sons House, ambiance funk, et d’étonnantes paroles en français. Immédiatement, Loto capte l’auditeur et accélère son rythme cardiaque, une belle réussite pour ce jeune producteur bien prometteur.

Influencé par Disclosure, Kidnap Kid ou encore Minnie Riperton et Bill Withers … Dalton John est assez sensible aux harmonies, aux cordes, aux mélodies qui s’entremêlent. Loto prouve qu’il a trouvé la bonne formule, et sa véritable marque de fabrique à la croisée des genres, et avec une dimension festive marquée. Avec Loto, Dalton John risque bien de gagner le gros lot et de favoriser la chance. C’est tout le bien qu’on lui souhaite.