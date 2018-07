Cozy nous envoie en son d’été sa Favorite Song

Cozy est un chanteur, compositeur et interprète de 23 ans très prometteur ! Il s’est propulsé en l’espace de quelques mois à l’avant-garde de la scène House. Ses mélodies vocales toutes en finesse, au spectre large, entrent en parfaite harmonie avec ses compositions atmosphériques et enivrantes. Cozy a collaboré avec Gamper & Dadoni, Max Liese, Yall, Henri Pfr, Huko, Klymvx, Gostan et bien d’autres encore… Ses divers featurings cumulent déjà plus de 60 millions de streams !

« Favorite Song » est une nouvelle facette du futur EP prévu pour la rentrée. Ode aux souvenirs, le jeune compositeur retrace son enfance à travers une pop décomplexée. Avec un style se situant entre Ed Sheeran et Shawn Mendes, Cozy laisse aller sa douce voix sur une production séduisante.