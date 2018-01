Clémence Preiss de retour avec “Love is the Only Way”

Clemence Preiss est de retour dans l’actualité après deux ans de retrait pour mûrir son album prévu pour cette année. Premier extrait, on découvre Love Is Tthe Only Way, un titre aux vertus thérapeutiques a souhaité cette jeune pianiste et productrice.

Revoici Clémence Preiss avec son nouveau single romantique à souhait : Love is the only way. Pleine de sagesse, et cherchant sans cesse à s’améliorer, Clémence Preiss dévoile un nouveau titre délicat et naturel, porté par le désir de le partager avec le plus grand nombre et de faire passer en notes et vibrations musicales son amour du monde.

Clémence Preiss est bel et bien de retour avec ce nouveau single, Love is the only way, deux ans après la sortie du titre Hollywood qui avait reçu une belle exposition dans les médias et le web en particulier.

Plus d’une corde à son arc

Clémence Preiss a aussi créé Saeada, une marque de cosmétiques thérapeutiques uniquement à bases d’huiles végétales et essentielles, fabriquée dans le Sud de l’Atlas Marocain, selon les méthodes respectueuses de l’environnement. “Never Give Up, Stay Positive !” ajoute Clemence Preiss en guise de conclusion