Cécile McLorin Salvant chante pour l’amour avec The Window

Après avoir gagné deux fois de suite le Grammy du meilleur album jazz pour le très personnel For One to Love et le double live Dreams and Daggers, la chanteuse Cécile McLorin Salvant divorce soudainement de son trio de prédilection et nous offre 17 titres en duo piano-voix avec un nouveau musicien plein de ressources et de fantaisie: Sullivan Fortner, le jeune claviériste de Roy Hargrove.

Dans la grande tradition du duo piano / voix, l’on peut affirmer sans médire que Cécile McLorin Salvant et Sullivan Fortner font une entrée remarquée et inspirée. Les capacités vocales de Cécile McLorin Salvant sont une fois encore remarquables, avec sa capacité à s’approprier chaque air qu’elle chante. Quant au pianiste, il fait partie des pointures de sa génération à très juste titre.

Les deux réunis possèdent un background considérable et n’hésite pas à l’utiliser pour magnifier les dix-sept compositions présentées dans cet enregistrement. En écoute, voici Visions, magnifique reprise jazz de Stevie Wonder.