Bobun Fever fait monter le mercure avec Coco Jam

Bobun Fever est une machine à bouger les corps et aiguiser les esprits. Ce groupe inclassable a le mérite de l’originalité et un sens de la fête qui ne doit pas éclipser ses qualités musicales ahurissantes.

Avec leurs concerts à rallonge, leur folie scénique, et un sens du rythme hors du commun, Quentin Biardeau, Léo Jassef, Théo Lanau et la chanteuse Anouck Hilbey font monter la température et libèrent en musique les énergies et les chakras.

Clairement tourné vers une musique à agiter les corps, Bobun Fever prend sa source dans les musiques tropicales, avec une bonne dose d’électronique au passage. Le groupe s’en donne à cœur joie, et propulse des rythmiques endiablées, libérant une énergie sauvage bien recommandée par les temps qui courent.

Que la fête commence avec la découverte de Coco Jam. Filmé par la photographe de mode SMITH, le clip nous envoûte jusqu’au bout de la nuit, et on en redemande.