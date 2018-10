Anne Paceo franchit un cap avec Bright Shadows

Quand j’écris un nouveau morceau la première chose qui vient c’est toujours la mélodie. J’écris beaucoup en chantant. Ma musique est souvent reliée à des expériences, des rencontres, des mouvements intérieurs, des endroits qui m’ont marquée. Je raconte des histoires, mes histoires, sans forcement mettre des mots dessus. Pour moi la musique doit avant tout parler aux sens.

Anne Paceo que l’on a vue accompagner Jeanne Added ou Melissa Laveaux, s’impose en leader avec un groupe de haut vol à ses côtés, et notamment deux chanteurs aux voix charmeuses : Ann Shirley, douceur et soul, et Florent Mateo, une voix entre ombres et lumières, entre fêlures et transparences.

Bright Shadows navigue entre deux univers porté par une note sentimentale, un parfum rock, qui sied parfaitement au jeu de batterie subtil d’Anne Paceo. Pop bleutée, soul veloutée, salves électriques, subtils motifs minimalistes et même quelques effluves ouest-africaines… Anne Paceo sonde les ombres qui planent ici et là pour en extirper les faisceaux lumineux.