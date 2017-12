Dani Lary est devenu en quelques années le plus célèbres illusionnistes d’Europe grâce à des tours de magie époustouflants qu’il a lui même inventés. Il démarre l’année 2018 en présentant Tic Tac, son nouveau spectacle dans lequel il se livre et raconte son histoire, avec déjà deux jours à l’Olympia à Paris les 3 et 4 mars prochains.

Aujourd’hui considéré comme un faiseur de rêves et le magicien de la démesure, Dani Lary à dès son plus jeune âge démontré une passion grandissante pour la magie. En 1998, il fait son entrée à la télévision dans l’émission du « Plus Grand Cabaret du Monde » de Patrick Sébastien.

On lui octroie alors la délicate tache de créer spécialement pour le final de chaque émission un numéro inédit pour les millions de téléspectateurs qui suivent l’émission. Il devient le premier magicien à ouvrir la porte des zéniths en France et à jouer un spectacle de magie de grandes illusions.

Un spectacle à ne pas manquer

Passionné émérite, il crée pour la première fois au monde « la comédie magicale », un genre inédit de spectacle mêlant magie, théâtre, danse et chant. Après La Clé des Mystères et Retro Temparis, il peaufine son nouveau spectacle Tic Tac qu’il va jouer à l’Olympia les 3 et 4 mars 2018. Ce nouveau spectacle réunit ses plus grandes créations de ces 20 dernières années vues à la télévision et dans ses spectacles : le piano volant, le passage à travers la matière…et bien plus encore !

Un voyage dans le temps où Dani Lary racontera son incroyable histoire, celle d’un enfant de 8 ans, un gamin, rêveur dans l’âme prêt à tout pour devenir magicien et qui s’est imposé aujourd’hui comme l’une des référence mondiale de la Grande Illusion.