Xbox One X : Console “lead” du nouveau jeu de Playground (alias Fable 4)

Pour les besoins d’une interview au sujet du patch 4K de Forza Horizon 3, des membres de l’équipe de Playground Games ont répondu aux questions de Digital Foundry. Et en plus de parler du jeu de course, les développeurs ont également évoqué leur prochain jeu. C’est ainsi qu’ils ont révélé que la “lead platform” de ce jeu, présenté officiellement comme un Action-RPG AAA en monde ouvert, est la Xbox One X.

Ils évoquent leur prochain jeu

Nous avons évidemment commencé le développement d’un nouveau jeu non-annoncé. Et la plate-forme de développement de ce jeu est la Xbox One X, ce qui est génial pour nous et qui sera en fin de compte génial pour les joueurs. Et ce, pour tout un tas de raisons. Tout d’abord, il est très agréable de développer sur Xbox One X. Elle est incroyablement puissante et dispose de plus de mémoire que tout ce qu’on a pu voir jusqu’à présent. C’est donc une excellente machine sur laquelle développer son jeu. Et plus simple et facile est le développement, plus le nombre de choses que vous pouvez réaliser est important.

Aux joueurs qui craignent que cette décision cause du tort à la version Xbox One “normale” du jeu, les développeurs répondent qu’il n’y a pas de raison de s’inquiéter :

Je pense véritablement que, pendant le développement, il est possible de constater les retombées positives (du développement sur Xbox One X) sur les autres plates-formes sur lesquelles nous développons comme la Xbox One ou même le PC. Et je pense que cela vient des outils de test standardisés sur lesquels nous travaillons.

Malheureusement pour les joueurs curieux/inquiets, Playground n’a pas donné davantage de précisions quant aux avantages que le développement sur Xbox One X procure aux autres versions du jeu. Une chose est en tout cas certaine, c’est que ce titre, que de nombreux indices présentent comme étant Fable 4, bénéficiera d’une optimisation poussée sur Xbox One X.

À l’heure où sont écrites ces lignes, rien ne permet de savoir quand Microsoft annoncera officiellement le jeu de Playground Games. Le développement ayant à peine commencé, il ne devrait pas sortir avant un moment.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr