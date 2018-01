Xbox One : Microsoft envisagerait de racheter Electronic Arts… et d’autres studios

Après le lancement très compliqué de la Xbox One en 2013, voilà maintenant quelques années que Phil Spencer, désormais président de la branche Xbox et Microsoft Studios, remet de l’ordre dans la maison Xbox.

Annonce après annonce, il redore doucement mais sûrement le blason de la marque pour repartir du bon pied. Mais après avoir tué Kinect, lancé la rétro-compatibilité, le Xbox Game Pass, puis reconstruit sa console de base et enfin sorti son modèle haut de gamme en créant la console la plus puissante du monde, tout le monde le sait : le plus gros dossier est toujours sur la table, et c’est celui des jeux, des exclusivités.

Sur ce point, le patron de la marque semblait avoir pris la mesure du problème en déclarant il y a peu (à Bloomberg, lire le “à voir aussi” via le lien ci-dessus) que Microsoft comptait désormais mettre l’accent sur le développement de jeux first-party en ouvrant de nouveaux studios mais aussi en en achetant d’autres.

Microsoft pourrait-il ainsi viser de (très) grosses acquisitions ? C’est en tout cas ce que révèle aujourd’hui Polygon dans un long article intitulé “La Xbox One a un sérieux problème de jeux exclusifs”. Le site américain note que les rumeurs de rachat de sociétés par Microsoft ne font que s’intensifier dernièrement, tandis que différents analystes qu’il interroge prédisent que la firme de Redmond devrait très bientôt passer à l’action.

Electronic Arts, Valve et Bluehole dans le viseur ?

Polygon dégaine alors quelques noms, à commencer par un très, très gros poisson : Electronic Arts. Selon le site, il s’agit de la dernière rumeur en date et elle proviendrait d’une source sûre interne à Microsoft.

Je vous laisse imaginer l’incroyable retentissement que représenterait le rachat d’un tel acteur du jeu vidéo (citons FIFA, Battlefield, Star Wars Battlefront, Les Sims ou encore Mass Effect, parmi tant d’autres !). L’opération semble pourtant tout à fait réalisable, quand on sait qu’Electronic Arts pèse quelques 35 milliards quand la réserve de liquidités de Microsoft s’élèverait à 130 milliards. Polygon cite également des “murmures” concernant Valve, ainsi que Bluehole (déjà lié à Microsoft par un accord d’exclusivité temporaire sur le phénomène PUBG).

L’un des analystes interrogés évoque une annonce pour “très, très bientôt”, tandis que Polygon évoque une certaine forme d’optimisme dans la réalisation d’un tel mouvement stratégique, puisque non seulement Phil Spencer a pris du galon chez Microsoft, mais aussi que la division Xbox est désormais bien plus en odeur de sainteté qu’avant au sein de la maison mère (le grand patron Satya Nadella serait bien plus enthousiaste que son prédécesseur Steve Ballmer, pour preuve le rachat de Mojang et donc de Minecraft en 2014, pour la modique somme de 2,5 milliards de dollars).

Bref, il ne s’agit là que de rumeurs pour le moment – aussi bien renseignées soient-elles concernant EA, comme l’annonce Polygon, et il convient donc de les manier avec précaution.

Reste que Microsoft a définitivement quelque chose à faire pour régler ce problème d’exclusivités, et que tous les intéressés observeront avec attention ses différents faits et gestes dans les mois à venir… avec en point de mire le prochain E3 ?

