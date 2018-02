World of Warcraft : un joueur atteint le niveau 60 seulement en tuant des sangliers !

Cela lui aura pris plusieurs semaines. Mais il l’a fait. Le joueur connu sous le pseudonyme de “ianxplosion” a atteint le niveau 60 sur World of Warcraft. Mais seulement en tuant des sangliers. Exactement 19081 d’entre eux !

Une référence à South Park

Cela fait bientôt 14 ans que World of Warcraft a déferlé sur le monde du gaming. De petite révolution, le jeu est au final des années devenu un classique incontournable. Mais, à moins d’être un passionné, la lassitude peut s’installer. Certains joueurs n’hésitent donc pas à rivaliser d’inventivité pour se lancer des défis.

“IanExplosion” est le dernier du genre. Il vient d’attendre le niveau 60 pour son personnage, en tuant uniquement des sangliers. Il s’est lancé dans ce défi suite à une mise à jour récente : le scaling de zone. Les monstres s’adaptent ainsi au niveau du joueur, cela permet de donner plus de liberté dans la progression aux joueurs. Il est donc resté dans la forêt d’Elwyn, situé au début du jeu et a commencé à tuer des sangliers.

Le choix des sangliers est quant à lui une référence à un épisode de South Park, baptisé “Make Love not Warcraft”. Les personnages se cachaient dans les bois pour progresser et se venger d’ennemis plus forts. Pour “ianexplosion”, cette expérience a aussi servi de véritable thérapie. “Pour la première depuis des semaines, j’avais envie de faire quelque chose. Et je devais le faire, afin de retrouver le bonheur”.

A noter que le joueur a diffusé en direct sur son compte Twitch les derniers instants de son exploit. Vous pouvez aussi la retrouver ici.