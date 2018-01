Voici le classement des 10 jeux les plus vendus aux USA en 2017

Si le vainqueur n’étonnera personne ou presque, le top 10 des jeux les plus vendus réserve néanmoins quelques petites surprises.

Précisions toutefois que ce classement dévoilé par le NPD Group affiche toujours quelques limites, puisque toutes les versions ne sont pas systématiquement comptabilisées, comme nous vous l’indiquerons au besoin.

Retenez votre souffle, c’est parti :

Call of Duty : WWII (PC, PS4, Xbox one) NBA 2K18 (PC, PS4, Xbox One) Destiny 2, sans inclure les versions dématérialisées sur PC (PC, PS4, Xbox One) Madden NFL 18 (PS4, Xbox One) The Legend of Zelda : Breath of the Wild, versions physiques uniquement (WiiU, Switch) Grand Theft Auto V (PC, PS4, Xbox One) Ghost Recon : Wildlands (PC, PS4, Xbox One) Star Wars : Battlefront II, sans inclure les versions dématérialisées sur PC (PC, PS4, Xbox One) Super Mario Odyssey, versions physiques uniquement (Switch) Mario Kart 8 Deluxe, versions physiques uniquement (Switch)

Pas vraiment de suprise

Le Call of Duty annuel reste donc le jeu le plus vendu en 2017, bien qu’étant sorti le 3 novembre seulement, une véritable prouesse qui atteste encore et toujours du poids de la série d’Activision.

Le premier jeu Nintendo arrive seulement à la cinquième place, un score toutefois honorable pour un titre de lancement… à la grande différence de la sixième position, occupée par l’infatigable GTA V. Sorti à l’automne 2013, le jeu de Rockstar n’en finit plus de conquérir le coeur des joueurs américains.

L’autre surprise, c’est peut-être la présence de Battlefront II, qui malgré le shitstorm rocambolesque qui aura accompagné sa sortie aura quand même trouvé preneur. Comme quoi. Enfin, deux titres Switch viennent refermer la marche, et on pourra être étonné de la présence de Mario Kart 8 Deluxe, qui risque de bien vite dépasser les ventes de la version WiiU.

Que pensez-vous de ce classement ? Quelles sont pour vous les plus grosses surprises ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr