TRIVIA : Un jeu Dragon Ball totalement défiguré pour le marché américain

TRIVIA, c’est une pastille vidéo à paraître chaque semaine, dans laquelle nous revenons à chaque fois sur une anecdote étonnante du jeu vidéo, qu’il s’agisse d’un simple clin d’oeil, d’une histoire folle ou encore d’un prototype dévoilant des choses qu’on ne soupçonnait pas…

On s’intéresse aujourd’hui au Dragon Ball de la NES que les joueurs japonais et français connaissent bien, mais que les joueurs américains ont découvert très tôt sans le savoir.

On vous laisse découvrir tout cela et bien sûr, n’hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous connaissez de bonnes anecdotes jeu vidéo, n’hésitez pas non plus à les partager dans le forum ci-dessous avec le reste de la Communauté Gameblog.

Bon visionnage à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau TRIVIA !

Rendez-vous chaque semaine !

#TRIVIA

Vous aimez les chroniques de Gameblog ?

Elles sont possibles grâce aux abos Premium… alors, si vous voulez en assurer la pérennité, n’hésitez pas à devenir membre Premium et aidez-nous à vous proposer un meilleur Gameblog…

Cet article a été vu pour la premiere fois sur Gameblog.fr