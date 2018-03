Top 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France pour la Semaine 8 de l’année 2018

Après la première place de Kingdom Come : Deliverance la semaine passée, qui avait lui-même remplacé Shadow of the Colossus en haut du Top 5, c’est finalement un revenant sur 4 roues qui rafle la pole position, façon Lewis “Hammertime” Hamilton !

En fait, pas moins de 4 jeux Switch évoluent gentiment dans ce Top 5, un an tout juste après la sortie de la console dans nos contrées polluées. La classe.

Classement des ventes en France en 2018 (Semaine 08) :

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Nintendo Switch)

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Splatoon 2 (Nintendo Switch)

Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau classement des ventes de jeux vidéo en France pour la semaine 9 !

